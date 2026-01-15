不是傳統年貨大街！ 彰化美術館「開春市集」1/17登場

快過年了，「卦山3號開春市集」本週六日（17、18日）2天，在縣立美術館廣場開市了，每天中午12點到晚上6點，讓民眾邊逛市集邊迎新春。（圖由文化局提供）

下個月就要過年了，各地年貨大街陸續登場，不過，彰化多了一個不一樣的選擇。今年彰化縣文化局把買年貨搬進美術館前廣場，結合藝術、市集與過年氣氛，名為「卦山3號開春市集」將於本週六（17日）、週日（18日）登場，搶先為「馬年」新春開市。

文化局表示，開春市集一連2天在彰化縣立美術館廣場舉行，每天中午12點到晚上6點，不走傳統年貨大街路線，主打文創設計、特色美食與手作體驗，讓民眾在辦年貨、逛市集的同時，也能感受不一樣的年節氛圍。

配合市集活動，現場推出消費集點抽獎，民眾在攤位消費滿100元可集1點，集滿2點就能參加抽獎，有機會把創意小物帶回家，數量有限，送完為止。文化局也希望透過集點方式，鼓勵民眾多走多逛，慢慢感受市集特色。

除了逛市集，活動融入藝術元素。美術館戶外展出藝術家洪易的作品「馬上發財」，成了新春熱門打卡點。民眾只要拍照上傳社群平台，並按讚文化局或美術館官方粉專，到服務台出示畫面，就能兌換小禮物，每日限量。

逛完市集，走進館內，還有「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」，集結李仲生與47位門生共89件作品，展期一路到3月1日，春節期間除除夕與週一休館外照常開放。

