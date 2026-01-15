為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    提升救護量能 亞洲健康智慧園區捐贈關西消防分隊救護車

    2026/01/15 13:23 記者黃美珠／新竹報導
    亞洲健康城董事長彭培業（左3）今天捐贈救護車回饋關西，由新竹縣長楊文科（中）代表收下。（記者黃美珠攝）

    亞洲健康城（股）公司今天捐贈1輛總價近370萬的救護車給關西消防分隊，早上在縣府舉行捐贈典禮，縣長楊文科代表受贈，並向亞洲健康城董事長彭培業的熱心公益表達感謝。

    縣府消防局長陳中振說，這輛全新的救護車是福斯T6.1七速自手排平頂救護車，車內配備多項到院前急救所需的專業器材像是有：鋁合金可折疊擔架床、骨盆固定器、抽氣式護木以及三合一攜帶式氧氣組，有助提升救護人員執勤安全和緊急救護效率。

    他說，縣府消防局第3大隊轄下的關西分隊，因為轄內有省道台3線和國道，救護案件量大，且常需要支援鄰近的橫山、新埔等分隊，轄區高齡人口比例也偏高，這輛新式的救護車上線服勤後，將有效強化分隊出勤效能，提升整體救護量能。

    至於亞洲健康城公司隸屬台灣房屋集團企業體，2023年在關西打造全台首座號稱頂級的銀髮友善園區「亞洲健康智慧園區」，結合智慧科技與健康照護服務成為地方知名的養老社區，也為地方創造相關的就業機會。

    亞洲健康智慧園區捐贈救護車回饋關西鎮。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府消防局第3大隊關西分隊消防節前獲贈全新的救護車提升服務量能。（記者黃美珠攝）

