    生活

    高雄查獲逾期8年雞排全數銷毀 廠商列管嚴查

    2026/01/15 12:51 記者黃良傑／高雄報導
    高雄衛生局查獲逾期8年雞排全數銷毀，不良廠商列管嚴查。（圖由高市衛生局提供）

    高雄衛生局查獲逾期8年雞排全數銷毀，不良廠商列管嚴查。（圖由高市衛生局提供）

    衛福部食藥署聯合各地方政府衛生局於去年2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共查核230家輸入業者，其高市衛生局稽獲發現逾期食品，尤其是逾期雞排包裝所示有效期為2017年8月28日，竟然逾期8年，全數現場封存並已完成銷毀。

    據了解，台灣多數食品仰賴進口，輸入的原料、半成品與成品流通範圍相當廣，衛福部食藥署公布「114年度輸入業登錄情形查核專案執行結果」，其中東侯實業股份有限公司貯存逾期食品，品項從過期2天的牛肉，到過期8年的雞排都有，該公司因此挨罰30萬元，相關產品都沒有流入市面。

    高市衛生局補充說明，表示去年7月31日配合衛福部食藥署執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」時，於東侯實業股份有限公司前鎮倉庫內發現逾期食品，現場並未發現偽標或改標等違法事證，據查該業者銷貨對象為漁船，該批逾期食品未有流入市場相關事證。

    衛生局表示，現場逾期雞排包裝所示有效期為2017年8月28日，全數現場封存並已完成銷毀，衛生局已將東侯實業列為重點稽查廠商，並持續列管嚴查。

    高雄衛生局查獲逾期8年雞排全數銷毀。（圖由高市衛生局提供）

    高雄衛生局查獲逾期8年雞排全數銷毀。（圖由高市衛生局提供）

