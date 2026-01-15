東北角盼高鐵翻轉偏鄉 藍綠聯手爭取預留設站空間

東北角居民爭取在東北角四鄉鎮預留北宜高鐵設站空間。（記者盧賢秀攝）

高鐵延伸宜蘭計畫待行政院核定，由台北市南港區經新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮區進入宜蘭，東北角四鄉鎮民眾認為，雪隧通車後嚴重影響東北角產業、人口流失，高鐵從東北角四鄉鎮過而不停，偏鄉恐再度被邊緣化，要求中央在東北角四鄉鎮保留設站空間，為偏鄉保留翻轉契機。

高鐵延伸宜蘭案環評已經通過，國家發展委員會也將該案送行政院核定，最近卻被前政委張景森批為「史詩級錯誤」。

「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」會長趙國棟（前國民黨籍貢寮鄉鄉長）與民進黨籍前鄉長陳世男等20多位東北居民今天在貢寮區澳底拉布條陳情，布條上寫著「北宜高鐵過境不留 東北角要繁榮 請給偏鄉一個機會」，呼籲宜蘭高鐵納入在東北角四鄉鎮預留設站空間，為偏鄉保留未來翻轉的契機，讓年輕人回流。

趙國棟說，希望上級單位能夠考量城鄉差距的問題，以好的交通條件均衡地方發展，至於設站地點要專業判斷，政府應該可以在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區域內，找出1個地方，預留設站的空間，沒有說硬要蓋，留下1個希望給子弟。

居民表示，濱海公路為四鄉鎮帶來經濟效益，但雪隧開通後，車流都不走濱海公路，四鄉鎮沒落了，年輕人都到雙北工作，人口嚴重外流，希望高鐵設預留站，讓年輕人有機會回家鄉工作。

趙國棟和陳世男表示，東北角四鄉鎮觀光資源豐富且具國際發展潛力，有福隆沙雕、舊草嶺隧道、被列為國家文化資產平溪天燈，還有金瓜石礦業文化景觀及瑞芳九份風情吸引國際遊客。預留設站空間，可以帶動觀光發展。

趙國棟指出，高鐵苗栗站初期為蚊子站，後期運量回升，改善區域交通帶動產業；彰化站最早被質疑浪費，但現在也逐步發揮運能；雲林站透過接駁吸引科技產業進駐，運量提升。板橋站距台北站僅5至6公里，當初被質疑間距太近，但是現在成為全台第二大站。東北角四鄉鎮不該成為「高鐵過境的孤島」。

「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」會長、前貢寮鄉長趙國棟表示，預留高鐵設站空間是給後代子孫保留一個機會。（記者盧賢秀攝）

