探600年古籍發現非「氣候愈冷、颱風愈少」 台灣研究登頂尖期刊

台灣學者領銜的跨領域研究團隊，透過系統性分析歷史文獻資料，成功重建西北太平洋自14世紀以來的熱帶氣旋活動紀錄，獲刊於國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。（記者楊綿傑攝）

颱風常造成重大災害，但現代觀測資料多侷限於近百年，長期變化趨勢仍待釐清，由台灣學者領銜的跨領域研究團隊，透過系統性分析歷史文獻資料，成功重建西北太平洋自14世紀以來的熱帶氣旋活動紀錄，研究發現，處於「小冰期」的1650至1680年，反而是颱風最頻繁的時期，此一結果顛覆「氣候愈冷、颱風愈少」的直觀認知，獲刊於國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

由台師大永續所副教授林冠慧、中研院環境變遷研究中心通信研究員王寳貫院士、台大海洋中心助理研究員曾琬鈴、中研院環境變遷研究中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄特聘研究員等學者組成跨校團隊，整合中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄，重建西北太平洋自1368年至1911年橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄，以〈東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強〉為題發表。

林冠慧指出，西北太平洋熱帶氣旋活動高峰期出現在1650至1680年間，對應17世紀的「蒙德極小期」。該時期因太陽黑子活動顯著減弱，北半球陸地氣溫偏低，是小冰期的重要階段之一。一般認為，氣候轉冷應會抑制颱風生成，但研究結果卻完全相反。故可推知熱帶氣旋的活動強度與頻率，非單純由氣溫高低所決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。

林冠慧進一步分析，蒙德極小期期間，東亞陸地氣溫顯著偏低，但來自珊瑚、沉積物與其他海洋代用指標的重建結果卻顯示，西太平洋海表溫度反而呈現異常偏暖狀態，形成顯著的「陸冷海暖」溫差，營造有利於熱帶氣旋生成與發展的環境條件。故即便全球平均氣溫偏低，只要區域性的海洋熱量與大尺度環流條件適合，颱風活動仍可能高度活躍。

該研究的資料來源為2014年建置的「歷史氣候資料庫」（REACHES），林冠慧提到，過去的文獻會揭露天氣情況，如甲骨文中就會記載許多天氣內容，中國歷代方志也紀錄大水、大澇的情況與時間，團隊蒐集到約10萬筆資料，花費許多時間把所有時間點與地點轉化為數據，重建出1081個颱風的資料，並做成視覺化頁面，也促進非中文背景的研究者能夠運用。

