    低溫來襲毛孩皮皮挫！ 苗栗動保所教你守護犬貓過冬

    2026/01/15 12:16 記者彭健禮／苗栗報導
    低溫持續，犬貓也要禦寒。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

    低溫持續，犬貓也要禦寒！苗栗縣動物保護教育園區也啟動冬季強化照護，從環境保溫、健康監測到疾病預防，協助牠們安心度過寒冬。苗栗縣動物保護防疫所並提醒飼主，寒流期間因體感溫度、空氣溫度及輻射冷卻效應影響，清晨與深夜往往特別寒冷，建議冬季遛狗應避開寒流清晨與深夜時段。

    苗栗縣動保所表示，冬季氣溫低，日夜溫差明顯，尤其逢冷氣團、寒流期間因體感溫度、空氣溫度及輻射冷卻效應影響，清晨與深夜往往特別寒冷，建議冬季遛狗應避開寒流清晨與深夜時段。

    動保所表示，若有需要，可在尊重狗狗意願，為犬隻穿著合身、保暖且透氣的衣物，確保外出活動安全與舒適。除此之外，居家可提供犬貓適度溫度之動物保溫毯，當犬貓感覺寒冷時，能夠自行取暖。

    動保所指出，一般而言，犬貓適宜的室內環境溫度約為攝氏20至22度，相對濕度維持在40至60％之間，最有助於多數犬貓的健康與舒適。然而，實際需求仍會因犬貓品種、年齡及體型而有所差異。當環境溫度過低時，犬貓可能出現顫抖、蜷縮、活動力降低等情形，顯示需要即時採取防寒措施。

    居家可提供犬貓適度溫度之動物保溫毯，當犬貓感覺寒冷時，能夠自行取暖。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

