移工黑戶寶寶受助14年 跨海尋根緊擁台灣「咪咪」

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤被孩子暱稱為「咪咪」，與14年前救助的黑戶寶寶「美美」緊緊相擁，讓人見證這段跨越時空的愛。（台灣關愛基金會提供）

在台移工近86萬人，且失聯者逼近9.5萬人，其中更衍伸「黑戶寶寶」在醫療、教育及人權邊緣掙扎，14年前有1名隱形兒童「美美」誕生，卻是HIV垂直感染者，並在襁褓中失去母親，台灣關愛基金會創辦人楊婕妤協助美美返國並長期資助，如今美美已長大，日前返台尋根，與暱稱「咪咪」的楊婕妤緊緊相擁，讓跨越時空的愛延續至今。

14歲的美美是失聯移工混血兒，她母親當年在台灣時因愛滋病發作被送醫，美美也被垂直傳染HIV，而美美一出生因不具備任何合法身分，經移民署轉介至台灣關愛基金會創辦的關愛之家，並被遣返回其母國，半年後美美母親過世，只能由祖母扶養長大。

但楊婕妤始終關心這群移工黑戶寶寶，且14年來以個人名義自掏腰包資助其生活與抗愛滋藥物費用，包含美美一家，而孩子們則習慣稱楊婕妤為「咪咪」；日前，長大的美美決定訪台，拜訪心心念念的「咪咪」，2人見面緊緊相擁，場面溫馨感人。

美美說，台灣是她的出生地，也是給予她第2次生命的地方，希望將自己的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。在關愛之家的照片牆前，她指著當年那個孱弱的嬰兒，眼裡閃爍著對未來的渴望。她還堅定表示未來目標，就是申請來台灣讀大學。

楊婕妤表示，看著美美如今能健康地站在面前談論夢想，是她這14年來最欣慰的時刻，並指出，美美是幸運的特例，因為即便過了14年，在台灣的角落，仍有許多因父母身分問題而無法取得醫療與教育資源的黑戶寶寶，他們多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。

楊婕妤邀請大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，保障更多弱勢兒童，讓不分國籍的孩子們，都能夠在愛裡成長，延續生命與希望，改寫他們岌岌可危的命運與處境。

在關愛之家的照片牆前，14年前受助的移工黑戶寶寶｢美美」指著當年那個孱弱的嬰兒，眼裡閃爍著對未來的渴望。（台灣關愛基金會提供）

