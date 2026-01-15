新北試辦路邊收費機車格停大重機 3月起逐步開放、7月擴及全市

交通局停車管理科長吳清哲說，大重機可停放在汽車格內，交通局轄管的公有路外停車場汽車格已全數開放大重機停放，其中在71處路外停車場更增設413格大重機專用格位。圖為忠孝公園地下停車場重機專用位。（記者黃子暘攝）

新北市交通局自去年8月起擇定板橋、新店區共6萬8千餘格機車格試辦大型重型機車停放，交通局長鍾鳴時說，統計至去年11月底，新北市大重機登記數約5萬餘輛，大重機族有總數達19萬餘格的汽車停車位及逾萬格路邊機車收費格可供選擇停放；試辦計劃經檢討，可有效調整汽機車停放空間，又對機車停車秩序影響有限，將啟動第二階段試辦，分時程全面開放市區路邊收費機車格位供大重機停放。

交通局停車營運科長王昶閔表示，第二階段試辦計畫分時程進行，3月開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等區，5月開放中和、永和、土城、淡水等區，7月開放鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區，收費比照大重機專用停車格為每4小時30元，未來也會掌握中央修法進度與方向，落實全國停車環境改善。

交通局停車管理科長吳清哲說，依據我國現行法規，大重機可停放在汽車格內，交通局轄管的公有路外停車場汽車格已全數開放大重機停放，其中在71處路外停車場更增設413格大重機專用格位，對於已開闢或未來新闢的路外停車場，將持續檢討合適空間，將大重機停車規劃納入；除現行試辦的板橋、新店區外，新北市路外及路邊有12萬7千餘格汽車格及461格大重機專用格外可供使用。

吳清哲指出，坊間建議既有公共停車場附設的機車位也應全面提供大重機停放，受建築物原始結構設計與使用目的限制，加上大重機規格尺寸不一，全面開放尚有許多技術及實務的困難，須依各案場狀況檢討調整；交通局後續受理申請及核換發私人經營公共停車場登記證時，將同步輔導民營業者開放汽車格位或增設大重機專用停車位。

