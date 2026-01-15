協助學子「贏」學測 竹縣府跨局處協調做這些事

大學學測要來了，新竹縣高中生除自我加油打氣外，縣府也跨單位整合鎖定維護良好的應試環境。（取自竹縣府官網）

115學年度大學入學學科能力測驗將於週六（17日）起到下週一連3天登場，為確保新竹縣內位於國立陽明交大附中的考場試務順利，並給所有考生安心應試的環境，新竹縣政府針對這3天的交通疏運、環境安寧以及秩序維護等，已由縣府教育局統整跨局處以及客運業者配合，以幫忙縣內子弟能順利在全國12萬1000多名考生中「贏」順利。

縣長楊文科為了讓考生應試時不受干擾，他要求前述3天考期內，考場周邊必須暫停施工以免產生噪音，並請警方加強考區周邊的交管與秩序維護，也透過民政處聯繫村里辦公室、民間團體在應試期間避免使用廣播、麥克風或施放煙火等。

請繼續往下閱讀...

縣府教育局長蔡淑貞說，他們也跟新竹區監理所、金牌客運、亦捷科際等交通單位完成協調，針對行經考場周邊熱門路線的公車班次像是：【5619】、【5620】、【5700】，在試前、試後可以視候車人潮機動加開車班，他們另將持續監督各項試務準備工作，以確保能有優質的考場服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法