挺國產魚！蘇澳區漁會推新年海鮮禮盒 千元加購「龍虎石斑」

春節將至，宜蘭縣蘇澳區漁會推出鱻宴新年海鮮禮盒，預購限量2千盒。（記者王峻祺攝）

春節將至，宜蘭縣蘇澳區漁會推出鱻宴新年海鮮禮盒，預購限量2千盒，今年抗漲維持預購價2680元外，另力挺國產魚，祭出1千元就能加購「龍虎石斑魚」1尾，重達2公斤以上，還採輪切真空包裝，方便烹調、超級新鮮！

蘇澳區漁會即日起推出「新年團圓漁貨搶鮮購」，主打「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，9 大海味一次購足，包括頂級白鯧魚、飛虎魚排、漁夫船凍軟絲、霸王白蝦、花枝丸、扁鱈（比目魚）、鱸魚片、飛魚卵香腸，另加贈竹莢魚。

區漁會總幹事陳春生說，今年各項海鮮平均漲幅約1成，但漁會抗漲維持預購原價2680元外，再推出加入官方Line，享早鳥9折優惠，限量300名。

他說，今年也推廣優質國產魚，凡購買禮盒即可以1千元優惠加購「龍虎石斑」1尾，嚴選 2公斤以上大型龍虎斑，採輪切真空包裝，方便家庭料理「吃多少拿多少」，不論是清蒸、煮湯或乾煎，皆能品嚐到石斑魚肉質Q彈、油脂豐厚的極致口感。

另外，漁會亦針對喜愛鯖魚饕客推出專屬禮盒，選用內行人才知道、俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚，相較一般鯖魚，油脂更顯豐厚、肉質更為細膩，10入裝限量優惠價 680 元，適合日常料理或春節贈禮，讓美味延續整年。

蘇澳區漁會總幹事陳春生推薦千元加購就能享用2公斤重的「龍虎石斑魚」。（記者王峻祺攝）

蘇澳區漁會即日起推出「新年團圓漁貨搶鮮購」，主打「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，9 大海味一次購足。（記者王峻祺攝）

