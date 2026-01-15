北車商場ROT招標 營業額拚50億元、權利金收取採累退制

台鐵公司台北車站商場ROT案今天（15日）上網公告。總經理馮輝昇表示，年營業額目標突破50億元。（記者蔡昀容攝）

台鐵公司台北車站ROT案今（1月15日）起公告招商，3月20日下午5時截止收件。總經理馮輝昇表示，為鼓勵廠商衝營收，權利金抽取採累退制度，期待年營業額能突破50億元，並給國人煥然一新的首都門戶意象。據了解，目前有逾十家業者洽詢，其中也包含國外廠商。

台北車站是國內唯一五鐵共構車站，每天人流高達60萬人次。站內商場2005年由微風場站開發公司得標整建營運，歷經續約之後，合約今年7月24日屆期。台鐵統計，營業額從最初8億元成長到30億元，台鐵所收權利金也從5000萬元成長到2.2億元。

台鐵今年展開新招標，「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」今公告上網。馮輝昇指出，為鼓勵廠商衝高營業額，不同於過去常見「廠商營業額越高、權利金抽取比例越高」累進制，改採「廠商營業額越高、權利金抽取比例越少」累退制。北車年營業額預估能達40億元，不過台鐵期望能與廠商合作力拚50億元。

馮輝昇表示，這次招商8大重點是「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」，要給國人煥然一新的首都門戶意象，也希望投標廠商重視ESG公益環境營造、善用AI提升旅客便利性。

馮輝昇強調，會特別重視安全環境營造，除要求包括防火耐燃材質、旅客疏散動線引導，得標廠商也會納入聯合防災中心，安全防護設備要在最短時間內回報進中心，通報警、消單位到場，將衝擊降到最低。另外，廁所是否整潔舒適，影響國際客對國家文化水準印象，這將是改善重點之一。

對於北車動線複雜如迷宮，馮輝昇說，2024年委託團隊成立專案管理小組，解決北車指標問題；也將針對全台車站標誌系統進行整合，今年底會開出規格，明年在台北、板橋、萬華試行；也會持續引進智慧指標系統功能，利用人手一機的情況，提供客製化動線引導。

北車商場ROT案，範圍包括地上1、2、地下1樓，面積4325坪；契約期間15年，得續約8年；增改修建須分期分區、不中斷營運，最長2年8月。

台鐵資產開發處處長劉睿紘說明，此案開發權利金6000萬元，每年收取的固定權利金1.2億元，營運權利金35億元以下收5.15％，逾35億至40億元5.3％，逾40億至45億元5％，逾45億至50億元4.5％，逾50億元4％。權利金累退制若成效不錯，未來重要場站促參案會考慮採納。

台鐵1月20日辦理招商說明會，3月20日招商截止，預估4月24日結束綜合評審，得標廠商最快4月底揭曉。招標內容詳見財政部促參司官網（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx）。

台鐵公司資產開發處處長劉睿紘說明台北車站商場ROT案細節。（記者蔡昀容攝）

