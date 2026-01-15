為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中Go限定優惠！飯店、交通一次搞定

    2026/01/15 12:25 記者蘇金鳳／台中報導
    台中Go整合住宿、交通與消費優惠即日起、過年前推出住宿送好康。（市府提供）

    台中Go整合住宿、交通與消費優惠即日起、過年前推出住宿送好康。（市府提供）

    過年前來搶淡季的旅遊好康，台中市政府交通局整合住宿、交通與消費優惠，將自今（15）日至2月15日推出「住宿送好康．台中Go限定優惠」活動，透過跨域合作推出旅客專屬的城市4大驚奇，如現在於高鐵假期預訂「台中指定飯店」，即可獲得「台中Go暢遊型套票」24、48或72小時時數型套票7折優惠等，可輕鬆規劃行程、暢遊台中。

    市府交通局長葉昭甫表示，「台中Go限定優惠」活動，結合高鐵穩定且具規模的旅遊流量，強化台中Go在觀光場域的實際應用，讓旅客「住好飯店、市區交通一次搞定」，提升整體旅遊便利性與移動效率。

    交通局指出，此次台中Go攜手知名旅宿與商家異業合作，現在於高鐵假期預訂「台中指定飯店」，即可獲得「台中Go暢遊型套票」24、48或72小時時數型套票7折優惠，滿足不同天數行程需求，協助旅客彈性安排行程動線，深入探索台中城市魅力。

    此外，活動期間同步推出限量加碼優惠，前100名入住長榮桂冠酒店（台中）及去年甫開幕新飯店采．寓halo house的旅客，於入住前3天完成訂單者，可依實際入住人數獲贈「台中Go 24小時暢遊型套票」，讓旅客善用大眾運輸深入市區觀光。

    交通局指出，旅客購買並啟用台中Go套票後，即可依套票時數獲得「台中Go點數」。點數可兌換全家便利商店Let's Cafe、iRent汽機車使用時數等生活化好禮，讓交通服務與旅遊消費無縫串聯，帶動大台中的整體觀光效益。

    此外，活動期間旅客至特約合作商店出示「台中Go暢遊型套票」畫面，也能享有餐飲、旅宿等指定品牌專屬優惠，讓移動過程延伸為多元旅遊體驗。

    圖
    圖 圖 圖
