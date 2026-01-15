司馬庫斯櫻花季賞花通行證 19日上午9點起開放申請

新竹縣司馬庫斯櫻花季今年從2月9日起到3月15日，通行證將從下週一早上開始開放申請。 （記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉司馬庫斯2026櫻花季將從2月9日起到3月15日為止，花季期間從竹60線39公里處、泰崗岔路口到司庫部落之間路段執行交通總量管制，每天最多只放行50輛汽車、100輛機車，欲進入的車輛須持有通行證。新竹縣政府交通處今天公告，前述司庫櫻花季的車輛通行證將在下週一（19日）早上9點起，經由網址：https://www.smangus.org/permit_request.php辦理申請。

縣府交通處長陳盈州說，通行證限當日來回通行使用，下週一開放線上申請後，總量額滿就會停止受理，所以有意上山賞櫻的民眾動作要快。

至於申請者的車牌號碼、包含臨時變更者在內，最慢都必須在入場前一天的下午3點之前完成填報，逾期沒有填報的人將無法獲得製發通行證，要是車號跟填報紀錄不符的人也無法入場。

前述交管是考量道路安全、環境承載量以及遊憩品質行之有年的措施，今年管制期間從2月9日起到3月15日，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落，管制期間部落還會實施夜間淨場。

也就是2月9日起到3月15日為止，每晚8點到次日清晨6點，司馬庫斯部落園區停止開放，除申辦當日住宿、露營遊客以及工作人員之外，其他的住宿、露營遊客總量只能500人，原則上只要是非住宿遊客都不能逗留在部落園區內。

新竹縣司馬庫斯櫻花季期間，每天最多放行汽車50輛、機車100輛進入部落。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉的司馬庫斯櫻花美不勝收。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯櫻花季期間，每晚還會實施夜間淨場，非住宿客及其車輛不得逗留部落園區。（記者黃美珠攝）

