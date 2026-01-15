大學學測1/17～19 新北7考場周邊開放部分紅線臨停接送

學測期間，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。圖為中和區錦和高中錦和路側人行道。（新北市交通局提供）

今年學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，新北市共有11所考場，市府交通局專門委員林昭賢指出，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，交通局已請公車業者加密發車班次，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送，也有部分人行道開放機慢車停車，不過需請家長配合斜向停放一列、應保持1.8公尺以上人行空間的停放規定；另外，路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

林昭賢說，交通局與警察局評估考場周邊道路交通狀況後，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7點至下午3點30分止（18日至下午5點30分止）供家長臨停接送。

林昭賢指出，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域，包括新店區新店高中前的中央路、新莊區新莊高中前的中平路、丹鳳高中前的龍安路、三重區新北高中前的三信路、蘆洲區三民高中前的復興路、永和區永平高中前的仁愛路及永平路、中和區錦和高中前錦和路的等上述部分路段。

交通局補充，這些考場都臨近捷運站或公車站， 建議善加利用大眾運輸前往，警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序。

