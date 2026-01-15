為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測1/17～19 新北7考場周邊開放部分紅線臨停接送

    2026/01/15 11:09 記者黃子暘／新北報導
    學測期間，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。圖為中和區錦和高中錦和路側人行道。（新北市交通局提供）

    學測期間，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。圖為中和區錦和高中錦和路側人行道。（新北市交通局提供）

    今年學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，新北市共有11所考場，市府交通局專門委員林昭賢指出，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，交通局已請公車業者加密發車班次，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送，也有部分人行道開放機慢車停車，不過需請家長配合斜向停放一列、應保持1.8公尺以上人行空間的停放規定；另外，路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

    林昭賢說，交通局與警察局評估考場周邊道路交通狀況後，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7點至下午3點30分止（18日至下午5點30分止）供家長臨停接送。

    林昭賢指出，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域，包括新店區新店高中前的中央路、新莊區新莊高中前的中平路、丹鳳高中前的龍安路、三重區新北高中前的三信路、蘆洲區三民高中前的復興路、永和區永平高中前的仁愛路及永平路、中和區錦和高中前錦和路的等上述部分路段。

    交通局補充，這些考場都臨近捷運站或公車站， 建議善加利用大眾運輸前往，警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播