桃園合法露營僅17處 羅浮、拉拉山遊客中心提供駐點諮詢

桃園市今年起針對露營業者提供駐點服務。（圖由市府提供）

桃園市目前僅有17處合法露營場所，為加速打造合法、安全、友善露營環境，桃園市政府除原有的電話諮詢外，今年更增加羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心2處駐點諮詢，提供業者與民眾多元管道協助。

駐點諮詢方面，其中羅浮遊客中心自元旦起，每月週三（不含當月最後一個週三）上午10點至下午4點，（2月18日適逢年假暫停服務）；拉拉山遊客中心：元旦起每月最後一個週三上午10點30分至下午3點。

另提供「0963-509033」電話諮詢專線；服務時間從週一至週五上午8點30分至下午6點，中午12點起休息90分鐘；:00、13:30至18:00；線上LINE諮詢；官方帳號名稱：桃園市露營場輔導，帳號ID：@504eohee，服務時間同電話諮詢。

另提供水土保持專業諮詢，其中羅浮遊客中心為單月月底週三上午10點至下午4點（1月28日、 3月25日、5月27日、7月29日、9月30日、11月25日）。

拉拉山遊客中心則是：雙月月底週三上午10點30分至下午3點（2月25日、4月29日、6月24日、8月26日、10月28日、12月30日）。

