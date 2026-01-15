新北失業勞工子女生活扶助金即起申請 最高補助3萬5800元

新北市第1學期失業勞工子女生活扶助金 即日起受理申請，2月9日截止，合併勞動補助，最高補助3萬5800元。（圖由新北市勞工局提供）

年關將近，為提供非自願離職失業勞工經濟協助，凡家中有子女就讀國內私立大專校院，經向勞動部申請「114-1學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金，最高可補助9800元，合併勞動部補助2萬6000元，加總最高達3萬5800元，即日起受理申請，2月9日截止。

新北市勞工局表示，為避免勞工失業造成子女就學中斷困擾，勞工局每年9月會優先輔導非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，先向勞動部申請就學費用補助，經資料勾稽比對後，同年12月寄發審核結果通知單，勞工局再提供子女生活扶助金加碼補助，希望分擔勞工的經濟壓力。

勞工局提醒，失業勞工僅需填寫申請書、領據，並檢附勞動部審核結果通知單、戶口名簿、114-1學期印有學費明細的收據、存摺影本，即可提出申請，簡章及申請書可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及9個公立就業服務站免費索取，或連結「新北勞動雲」網站下載申請表。

勞工局表示，因勞動部「失業勞工子女就學補助方案」與教育部「行政院減免學雜費」僅能擇一；如有繳回教育部補助者，須檢附原繳納的學費收據影本，也要一併檢附教育部補助金的補繳收據影本。

