    首頁 > 生活

    藝術結合料理 高雄餐旅大學印尼籍廚藝系學生以果醬盤畫奪金

    2026/01/15 11:23 記者洪臣宏／高雄報導
    羅麗賢以盤畫奪金。（高餐大提供）

    羅麗賢以盤畫奪金。（高餐大提供）

    高雄餐旅大學廚藝系的印尼籍學生羅麗賢從小喜歡塗鴉，進入大學作畫時間減少，因取得比賽機會，再度重拾畫筆，她在「盤畫」項目中，取用日常料理中的果醬與果膠當顏料，在盤面揮灑創意，一舉奪金，她說，這不僅是藝術創作，作品還可以食用。

    羅麗賢是高雄餐旅大學廚藝系的學生，自小跟著母親學做菜，耳濡目染對烹飪產生濃厚興趣，且涵蓋西餐、中餐或烘焙等項目。只要踏進廚房，就會激起她的創作巧思，從刀工、火候到調味，處處展現她細膩的一面，端上桌的料理也總是廣受好評。

    羅麗賢去年取得參加「台北國際廚藝挑戰賽」的門票，報名「盤畫」項目，這次她讓廚藝與喜愛的繪畫結合，大膽創作。原來羅麗賢自幼喜愛塗鴉世界，特別擅長描繪卡通人物、好動的動物與天真頑童，進入大學專精學習廚藝，作畫時間減少。

    羅麗賢說，她所使用的顏料，全取自日常料理中的果醬與果膠，包括草莓、橙醬、黑糖膏等天然素材。作品歷經數日構思，再以兩個工作天完成，全程一氣呵成。在競賽現場，山水、人像、卡通等多元圖騰躍然盤上，獲得裁判青睞。

    羅麗賢將廚藝與作畫結合，揮灑創意。（高餐大提供）

    羅麗賢將廚藝與作畫結合，揮灑創意。（高餐大提供）

    羅麗賢（右）與團隊一起參賽，得獎後分享心得。（記者洪臣宏攝）

    羅麗賢（右）與團隊一起參賽，得獎後分享心得。（記者洪臣宏攝）

