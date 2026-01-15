5年增1.2萬戶接管自來水 水公司潮州營運所遷移新居

潮州營運所新址明亮又寬敞。（翻攝縣長周春米臉書）

屏東縣地下水源豐沛，因此不少家戶直到近年百年大旱後，才因抽不到水思考轉用自來水，屏東縣自2016年起至2025年底自來水普及率就從不到50%提升到73.2%，自來水公司為提供鄉親更舒適、便利的洽公環境，將中屏東交通樞紐的潮州營運所遷移至四維路，明亮又寬敞的辦公廳是讓洽公民眾直說「也太漂亮了吧！」。

水公司推動接管，屏縣府也積極提供水源，屏東縣自來水普及率已由2016年的49.39%大幅提升，去年年底的普及率已達73.2%，而潮州營運所自2021年成立以來，潮州鎮自來水用戶數從2萬戶突破至3萬2千戶，短短幾年增加超過1萬2千戶，因應服務量能快速成長，水公司特別選定潮州鎮四維路的現址興建全新辦公大樓，讓服務空間跟上地方發展的腳步，達成新的里程碑。

水公司表示，水為民生之本，提供「量足、質優」的自來水為水公司核心使命，新辦公廳不僅是硬體，更象徵服務品質全面提升，新址設計現代化服務思維，設有寬敞的營業大廳、完善的無障礙設施及便利的停車空間，全面優化民眾的洽公體驗，期許藉此提升服務品質、量足質優自來水供給，未來將在深耕地方關係下持續推動屏東縣供水建設。

縣長周春米說，新址嶄新的空間、明亮的採光，為在地鄉親帶來更舒適、更便利的洽公環境。為了讓鄉親用水更穩定、更安心，中央、水公司及地方持續推動淨水場擴建、伏流水開發、配水管線興建等基礎工程，累計投資金額超過100億元，將持續衝刺，把好水送進更多家戶！

潮州營運所新址明亮又寬敞。（翻攝縣長周春米臉書）

