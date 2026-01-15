終於等到了！鹿港第一個寵物公園來了

鹿港訓犬學校的校長楊暐楨帶著柴犬去寵物公園踩點，柴犬已迫不及待想進去玩。（楊暐楨提供）

彰化縣鹿港鎮首座寵物公園終於來了，鎮公所表示，因為面積只有160坪，原則上提供給9公斤以下的中小型犬入園，主要提供給狗狗跑跳與交流之用。鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，狗狗應該維持運動習慣，建議飼主最好每天都能夠遛狗。

鹿港鎮公所表示，寵物公園位於鹿港鎮港后路，佔地面積160坪，其中的20％的面積原為國產署所有，鎮公所花了180萬元透過有償撥用取得土地，加上鎮公所的公園用地，才能打造小而美的寵物公園，採取低度設計，讓狗狗有更多的活動空間。

鎮公所指出，當初會闢建為寵物公園，主要是因為養寵物的人越來越多，加上港后路的公園用地面積有限，決定規劃作為鹿港首座寵物公園，在去年3月發包，去年5月動工，鎮公所編列570萬元經費來打造，目前進入驗收階段，希望能夠趕在春節前開放使用。

楊暐楨表示，他一聽到鹿港有寵物公園，馬上就帶著柴犬去踩點，柴犬一到現場就迫不及待想要進去，但因為還沒開放，只能等到開放再來。

楊暐楨說，現場有沙丘、水管隧道、走跳柵欄，都是讓狗狗跑跳活動的好遊具，最貼心的是有遮陽設施，還有男女廁所入口的狗骨頭意象設計。而養狗就要帶著狗狗活動，無論體型大小，最好是能夠天天遛狗運動，在鹿港還沒有寵物專屬公園之前，許多人都是在鹿港體育場外圍的人行步道遛狗，未來就可以帶到寵物公園跑跳了。

鹿港寵物公園因為面積有限，限制9公斤以下的狗狗進入。（記者劉曉欣攝）

鹿港寵物公園的男女廁所，特別以狗骨頭造型為入口意象。（記者劉曉欣攝）

鹿港寵物公園採低度設計，水管隧道、跳跳柵欄與沙丘，留下綠地讓狗狗活動。（記者劉曉欣攝）

