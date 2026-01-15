為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南捷運藍線核定上路 拚2026年底動工

    2026/01/15 10:03 記者洪瑞琴／台南報導
    仁德停4立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

    仁德停4立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

    台南捷運第一期藍線綜合規劃已獲中央核定，市府團隊力拚2026年底實質動工。為迎接捷運時代來臨，市府同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區3處黃金地段停車場用地，採促進民間參與公共建設（BOT）方式引入民間投資，期盼結合捷運建設，翻轉地區生活機能與都市樣貌。

    南市府都發局指出，近年來台南產業與都市發展快速，都市計畫區、市地重劃與區段徵收區陸續開發，帶動人口成長、住宅需求與產業進駐，停車需求明顯攀升。市府自2017年起配合行政院前瞻基礎建設計畫，於多處地區推動立體停車場闢建工程，以因應地區日益增加的停車需求。

    永康、仁德3處停車場BOT 同步啟動

    這次規劃的3處停車場基地，將以BOT方式進行招商開發，透過政府與民間機構協力合作，除可有效解決當地停車問題，也將導入商業服務等附屬事業機能。都發局表示，將透過都市計畫變更，適度調整土地使用分區與管制內容，提高附屬事業使用比例，以提升整體開發效益與投資誘因。

    都發局強調，捷運藍線不僅是交通建設，更是帶動都市更新與區域發展的重要引擎，未來將持續整合捷運建設、停車設施與周邊土地開發，打造便利、宜居且具發展潛力的城市環境。

    都發局配合捷運藍線推動，已啟動都市計畫變更程序，並自2025年12月4日起辦理公開展覽作業，廣納各界意見，作為後續審議與推動的重要參考。

    永康停9立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

    永康停9立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

    永康停6立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

    永康停6立體停車場模擬示意圖。（南市都發局提供）

