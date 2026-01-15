為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「僱用安定措施」結合「減班休息勞工再充電計畫」 盼穩定勞雇關係

    2026/01/15 10:27 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動部推出「減班休息勞工再充電計畫」。（桃竹苗分署提供）

    勞動部推出「減班休息勞工再充電計畫」。（桃竹苗分署提供）

    勞動部推動強化版「僱用安定措施」，針對擴大適用9個行業的減班休息企業，除補貼勞工薪資差額7成，還結合「減班休息勞工再充電計畫」，盼協助減班休息勞工透過在職訓練補助、訓練津貼等措施，達到穩定企業僱用、保障勞工就業的目標。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁說，強化版「僱用安定措施」的適用行業如食品、紡織業等，雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成通報，就能從實施滿30日的次日起90日內，向桃竹苗分署申請薪資差額補助。

    勞動部還推動「勞工再充電計畫」，補助企業於減班休息期間為勞工辦理教育訓練，最高可申請350萬元補助費用，賴家仁說明，補助範圍包括講師鐘點費、教材、場地、工作人員費用等，並已取消訓練課程最低開班人數限制，可望讓企業辦理教育訓練更具彈性。

    至於減班休息勞工參加教育訓練期間，可依實際時數請領訓練津貼，按每小時的最低工資計算，因今年最低工資調整，金額核算也調整為月投保薪資超過3萬1800元的勞工，每月最高可領取1萬6300元、投保薪資低於3萬1800元以下的勞工每月最高可領2940元。

    勞動部推出「減班休息勞工再充電計畫」協助減班休息期間的勞工精進專業技能。（桃竹苗分署提供）

    勞動部推出「減班休息勞工再充電計畫」協助減班休息期間的勞工精進專業技能。（桃竹苗分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播