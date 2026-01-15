為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    危險物品申報說明會 桃市府：申報不實最高可處500萬元

    2026/01/15 09:41 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府經發局舉辦工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會。（經發局提供）

    桃市府經發局舉辦工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會。（經發局提供）

    桃市府經發局表示，凡工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，不論工廠身分為何均須落實申報，逾期或未依規定申報最高可裁處新臺幣500萬元罰鍰，14日於市府B2大禮堂舉辦工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會，有逾200家代表出席，顯見產業對防災管理的重視。

    經發局表示，精確的危險物品申報是防災防線的重中之重，透過申報制度，主管機關能精準掌握廠內化學物質的種類、地點及數量，在預防、救災及管理上能有效降低災害及營運風險。

    經發局表示，凡工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，不論工廠身分為何，均須落實包括即時申報：於事實發生次日起10日內主動申報；定期申報：每年1月及7月辦理定期申報；強制保險：依法投保公共意外責任保險，逾期或未依規定申報者，最高可裁處新臺幣500萬元罰鍰，尚未完成相關作業的業者，可透過「工廠危險物品申報」網路申報系統（https://serv.gcis.nat.gov.tw/fdas/fda/dangLogin.jsp）辦理線上申報。

