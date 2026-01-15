外牆申報後未即時修繕 北市分級開罰6萬至10萬

台北市商業區913棟高風險建築物應於今（2026）年12月31日前完成外牆安全診斷檢查初次申報。（台北市建管處提供）

台北市2023年6月公告商業區913棟高風險建築物，應進行外牆安全診斷檢查申報，至去年底已完成358棟，其中有202棟仍在辦理修繕中，台北市建築管理工程處表示，若逾期未修繕或未辦理展延完成期限，將依新訂的裁罰分級表裁罰6萬至10萬元，並得連續罰。

建管處表示，依《臺北市建築管理自治條例》第31條之1及《建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法》，訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」，對於已完成外牆安全診斷檢查申報但逾期未修繕的建築物，將裁罰6萬至10萬元，並得連續裁罰，以確保外牆安全維護作業的落實，維護公共安全。

請繼續往下閱讀...

台北市自2023年6月公告，商業區913棟高風險建築物應於今（2026）年12月31日前完成初次申報。迄去（2025）年12月31日止，已完成申報計358棟，其中有202棟仍在辦理修繕中；建管處表示，若有逾期未修繕或未辦理展延完成期限，將依新訂定的裁處原則分級表開罰。

建管處強調，建築物雖已完成申報，如仍未依檢測結果進行必要修繕，恐影響公共安全，因此明定裁罰及展延原則，所有權人應依限完成修繕，以降低外牆飾材掉落風險，維護公共安全。呼籲所有權人及管委會務必重視，應主動檢視外牆狀況、盡速完成修繕。已完成申報但尚未修繕者，應檢具施工工期表、修繕規劃或合約等文件說明進度，以免加重裁罰。

台北市訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」，已完成外牆安全診斷檢查申報但逾期未修繕的建築物，將裁罰6萬至10萬元，並得連續裁罰。（台北市建管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法