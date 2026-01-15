不再依賴養豬去化 清運公司讓菜渣變綠能

譽臨環保過去曾同時服務雙北四大果菜批發市場，除負責果菜殘渣清運外，也協助場內環境清潔作業。（譽臨環保有限公司提供）

台中去年爆發非洲豬瘟後，台灣全面禁止廚餘回流養豬，對清運產業造成很大衝擊，廚餘去化方式成為業者因應政策的重要課題，其中，譽臨環保有限公司也深受影響，但業者隨即調整清運與去化模式，將廚餘分流提供給堆肥場及生質能發電等相關設施，將有機廢棄物轉化為穩定且低碳的生質能源來源。

譽臨環保公司曾同時服務雙北的四大果菜批發市場，負責果菜殘渣清運，也協助場內的環境清潔作業，並長期與各縣市環保局合作，執行廚餘清運及去化工作，累積跨區調度與實務經驗。

請繼續往下閱讀...

譽臨環保公司負責人施政良表示，從2019年成立以來，以「綠色未來、環境永續、透明誠信」作為核心理念，將相關原則落實於日常營運中，在非洲豬瘟期間，雖然整體作業壓力增加，但仍全面配合政府的政策，協助客戶因應廚餘去化調整的需求。

生質能源是政府近年積極推動的再生能源之一，透過廚餘及菜渣等有機廢棄物，可轉化為燃料或電力，兼顧廢棄物減量與能源再利用；施政良說，積極推動循環經濟，致力成為客戶和社會值得信賴的合作夥伴，朝淨零碳排目標邁進。

譽臨環保調整清運與去化模式，未將廚餘全數依賴養豬去化，而是分流提供至堆肥場及生質能發電相關設施，將有機廢棄物轉化為穩定且低碳的能源來源。（譽臨環保有限公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法