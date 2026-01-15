為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」超萌！3/3起限量發放

    2026/01/15 09:10 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈。（嘉義縣政府提供）

    台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈。（嘉義縣政府提供）

    今年台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，縣府今天表示，將於燈會期間發放「喔熊馬抵嘉」小提燈，發放地點位於靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中），每日下午3點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。

    縣府表示，2026年逢生肖「馬」年，這款小提燈的設計特別創新，首次將生肖「馬」與台灣觀光的最佳代言人「喔熊」結合，突破傳統生肖設計，將「喔熊」設計為騎在搖搖木馬上的可愛姿態，模擬小朋友騎馬玩耍的情景，充滿童趣和動感。

    小提燈名稱「喔熊馬抵嘉」，取自台語諧音「喔熊嘛底嘉」，意味著「喔熊也在這裡」，同時象徵「馬」與「嘉義」的連結，寓意著歡迎民眾來到嘉義遊玩，一同提燈賞燈。

    縣府表示，這款小提燈不僅在設計上突破傳統，還注重環保與實用性。木馬底部設計為收納空間，方便放置糖果、文具或飾品，讓提燈不再是一次性廢棄物，而是成為辦公室或家庭中既療癒又實用的裝飾品。

    交通部觀光局與嘉義縣政府發表「喔熊馬抵嘉」小提燈。（嘉義縣政府提供）

    交通部觀光局與嘉義縣政府發表「喔熊馬抵嘉」小提燈。（嘉義縣政府提供）

    「喔熊馬抵嘉」小提燈好看又實用。（嘉義縣政府提供）

    「喔熊馬抵嘉」小提燈好看又實用。（嘉義縣政府提供）

