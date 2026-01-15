SUPER JUNIOR開唱倒數 高市府再祭商圈夜市券

高市府延續推出面額50元的商圈夜市券，憑演唱會門票即可至3處捷運站兌換。（經發局提供）

韓國傳奇男團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演《SUPER SHOW 10》，即將於下週五起（1月23日至25日）在高雄巨蛋連唱3天！高市府再祭面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，憑演唱會票根至捷運左營、美麗島及巨蛋等站點兌換，能在40多處商圈夜市、400多家合作店家消費使用。

高雄市經發局長廖泰翔表示，號稱「灶咖男團」的SUPER JUNIOR與高雄情誼深厚，成員多次來台期間，常被粉絲目擊現身高雄街頭，自在享受美食，堪稱最熟門熟路的韓星代表。為了讓更多樂迷同步領略港都魅力，市府持續推出商圈夜市優惠券，打造最完整的美食地圖，相約E.L.F.（SUPER JUNIOR粉絲名稱）前來朝聖、打卡偶像同款美食。

人氣早午餐「Yummy呦咪日式手作三明治」龔老闆分享，櫃位上琳瑯滿目的日式三明治，特別推薦給準備為歐巴們應援的粉絲們；老宅小餐館「魚&吉」闆娘林小姐，邀請樂迷帶著商圈夜市券來這裡歇歇腳，在老宅綠意中與店貓共享午後時光，用愉悅心情迎接這場期待已久的演出。

經發局說明，歌迷們目前持有各款「2025商圈夜市優惠券」的使用期限，皆到今（2026）年2月28日，提醒大家看完演唱會後，別忘了在期限內拿著優惠券，繼續解鎖更多港都美食。

此外，手上若還有去年8到12月演唱會票根，包含2025 FNC BAND KINGDOM、蘇打綠《二十年一刻》、孫燕姿《就在日落以後》、ENERGY《ALL IN 全面進擊》、超犀利趴14、BLACKPINK、郭富城、TWICE、伍佰、AAA頒獎典禮、ACON IN KAOHSIUNG等，且還沒兌換優惠券的粉絲，請務必在1月23日至25日這三天來兌換，逾期將無法再換取。

