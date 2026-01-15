為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南古都馬20週年 市府「跑者聯盟」賽前密訓大作戰

    2026/01/15 08:07 記者洪瑞琴／台南報導
    2026古都馬拉松賽前訓練營教練講解。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營教練講解。（台南市體育局提供）

    「2026台南古都國際半程馬拉松」將於3月1日在永華市政中心南島路開跑，今年迎來20週年里程碑。台南市政府跨局處組成「市府跑者聯盟」，14日晚在南市體育場展開賽前「密訓」，官員們化身熱血跑者，從心肺鍛鍊到跑步技巧全方位升級，目標直指古都馬完賽。

    南市府副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、市長室秘書林唯莉、主計處處長李錫東、客家事務委員會主委陳新裕、體育局人事主任陳怡平全員到場，與其他參加跑者邊跑邊學知識，宛如「跑步大作戰」。

    林榮川表示，古都馬拉松為台南指標性賽事之一，期望藉由馬拉松賽事及相關活動能帶動市民運動風氣。徐健麟則表示，養成規律及定時的運動習慣是必須的，藉由團體訓練氛圍，提高持續訓練動力與紀律，還能互相打氣、交換跑步小撇步，讓跑步融入日常生活。

    體育局長陳良乾說，古都馬拉松賽前訓練營不只是為了跑完一場比賽，而是從身體、心理、知識與社群全方位提升跑者表現與安全，創造更高完賽率與更好的跑步體驗，歡迎大家一起歡慶古都馬20週年。

    2026古都馬拉松賽前訓練營跑步實況。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營跑步實況。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營暖身。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營暖身。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營大合影。（台南市體育局提供）

    2026古都馬拉松賽前訓練營大合影。（台南市體育局提供）

