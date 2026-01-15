為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節送禮做公益 台東縣府與6社福團體推「你購禮盒我來打折」

    2026/01/15 07:54 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府與6個社福團體推「你購禮盒我來打折」（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府與6個社福團體推「你購禮盒我來打折」（記者黃明堂翻攝）

    為迎接農曆春節，並持續深化身心障礙者就業支持服務，台東縣政府攜手縣內庇護工場及身心障礙者社區日間作業設施，共同推出「你購禮盒．我來打折」春節禮盒聯合行銷活動，自即日起至2月10日止，凡購買參與單位推出之春節禮盒，全品項一律享85折優惠，各單位限量1000盒。

    縣長饒慶鈴表示，縣府長期以「在地就業、適性支持、逐步銜接」為核心，積極推動身心障礙者多元就業政策，透過庇護工場與身心障礙者社區日間作業設施分工合作，協助不同障別及能力階段的朋友培養工作技能、建立職場自信。此次春節禮盒聯合行銷活動，不僅提升庇護產品的市場能見度，也讓社會大眾看見身心障礙朋友以雙手創造價值的成果，具體展現支持性就業政策的實踐成效。

    社會處長陳淑蘭指出，縣府於去年推動「社政轉銜庇護見習就業計畫」，透過串聯小作所與庇護工場，協助社政體系學員逐步銜接庇護性就業服務，並已成功協助多名學員由小作所轉銜至庇護工場穩定就業，顯示制度已具體落實，也為身心障礙者建立更具延續性與支持性的就業模式。未來將持續擴大轉銜對象與參與單位，讓更多身心障礙朋友能在合適的工作環境中發揮所長。

    社會處補充說明，今年活動共有6個單位參與，包括牧心智能發展中心附設庇護烘焙工場、嗎哪食堂庇護工場、晟心餐飲庇護工場、李勝賢文教基金會、台灣自閉兒家庭關懷協會、白永恩神父社會福利基金會，所有春節禮盒皆由身心障礙朋友親手參與製作與包裝。歡迎民眾與企業把握機會踴躍選購，用一份禮盒支持一份工作機會，共同迎向溫暖、共融的新年。

