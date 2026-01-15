學習不分年齡 台南再添終身教育新節點

多元化終身學習已成為社會新型態需求。（記者洪瑞琴攝）

因應高齡化社會與產業快速變遷，終身學習已逐步成為城市治理與人才培育的重要基礎。台南再添推廣教育資源，中國文化大學推廣教育部成立「台南分部」，串聯高雄據點，形成南部雙核心學習網絡，補強非學位、多元進修的公共教育能量。

首波課程包括結合古都觀光與產業需求的「觀光導遊及領隊人員考照班」、融合身心療癒與創業技能的「耳燭淨化創業手技認證班」，以及「紙紮藝術」、「粧佛漆線工藝」等傳統工藝系列課程，讓學員在實作中體驗文化傳承與創新價值。

台南市副市長趙卿惠表示，推廣教育若能結合城市文化、產業結構與社會需求，將有助於人才培育。台南兼具400年歷史文化底蘊與農業、觀光及新興產業特色，適合發展多樣化、分眾化的學習方案，讓城市與鄉村、不同世代都能找到合適的學習模式，讓不同世代都能持續精進。

文化大學校長王子奇則表示，推廣教育已成為高等教育回應社會變遷的重要一環，未來台南分部將以「運動健康」與「藝術文創」為主要發展方向，並與南部其他據點共同建構更完整的學習平台，提供學分、職能培力與跨領域學習等多元選項，協助民眾因應產業轉型與生活型態變化。

文大推廣教育部教育長李世聰表示，台南分部的設立不僅是教育據點擴展，更著眼於跨縣市資源整合，透過師資交流與課程共享，提供民眾更彈性、多樣的學習管道，回應不同年齡層與職涯階段的學習需求。

中國文化大學推廣教育部台南分部為台南增添終身學習資源。（記者洪瑞琴攝）

