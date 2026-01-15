墾丁觀光人次計算有落差? 科技導入算出去年「380萬」人次

恆春半島有許多美麗山海風光。（資料照）

針對長期以來墾丁旅遊人數統計引發的「雪崩」熱議，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處（以下簡稱墾管處）宣布，將揮別過去仰賴鵝鑾鼻、貓鼻頭等特定景點購票人數的「傳統點人頭」模式，全面導入「電信信令大數據」統計，以更真實反映現代遊客分散、深度的旅遊行為。

墾管處指出，早期統計模式多依賴收費景點，但在旅遊趨勢多元化的今天，許多遊客偏好前往秘境、進行水上活動或單純在民宿放鬆，未必會進入傳統收費點。根據數據顯示，去年若依傳統統計約為214萬人次，但參考屏東縣政府的手機信令大數據，進出墾丁地區實際上高達380萬人次。

這項巨大的數據落差，顯示舊有統計已無法精準捕捉觀光全貌。墾管處坦言，統計方式必須「與時俱進」，近期將與電信業者合作，整合縣府及相關景點數據，正式向觀光署報請變更官方統計方式，讓數據回歸現實。

除了精確化數據，墾管處強調未來將不再盲目追求「入園人數」，而是致力於提升旅遊品質。目前正推動「生態旅遊新藍海」，結合恆春半島12個在地社區，推廣深度導覽以提高重遊率。

此外，透過觀光署「北回之巔-微笑南灣」計畫，積極爭取經費進行鵝鑾鼻、後壁湖及西海岸景觀改善，並與縣府、海生館組成「國家隊」，聯手行銷高品質的質感旅行。

然而，統計模式的轉變在地方也引發不同迴響。不少觀光業者感嘆，這兩年無論是住房率還是業績衰退，都是歷年來「體感」最慘的一年。業者直言：「數字美化不能拯救觀光，比起數據多寡，地方更期盼實質的救市方案與環境整治。」

但也有部分民眾持正面看法，認為精準的數據能釐清「墾丁沒人去」的網路傳聞，避免與事實落差太大的數據，持續給予網路酸民見縫插針、抹黑恆春半島的空間。墾管處則回應，數據精準化是為了讓施政更具備參考價值，未來會持續優化園區體驗，找回墾丁的自然魅力。

