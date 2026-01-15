中捷橘線延伸海線今下午開說明會 初步規畫主線、2支線

機場捷運（橘線）延伸海線將於今日下午舉行地方說明會。（市府提供）

台中機場捷運（橘線）延伸海線，初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，可行性研究已於去年11月完成期中報告並召開審查會議，為使市民了解最新規劃成果，並廣泛蒐集地方意見，捷運工程局於今日（15）下午2時，在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會。

橘線全長約16.50公里，設置10座車站及1座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點。透過軌道運具的連結，建構海線地區的交通動脈，活絡地方觀光發展。

捷工局指出，橘線延伸線可行性研究自去年4月公告招標，並於同年6月決標後正式啟動研究，已依期程完成工作執行計畫書。此次可行性研究內容涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響及財務可行性等面向，並整合海線地區發展需求與既有公共運輸系統，期以完善台中市區與海線地區的交通串聯，銜接主要觀光及運輸節點，同時整合海港與空港資源，打造中部地區重要的對外交通門戶。

捷工局強調，橘線延伸線不僅是一條捷運路線的延伸，更是肩負海線地區未來整體發展的重要關鍵建設，於今日（15）下午2時，在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，會中將針對地方關切的路線銜接、車站設置、轉乘規劃等議題進行說明。

