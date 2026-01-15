輕颱路徑曝！今多雲到晴 早晚偏冷溫差大

氣象署表示，今天白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署表示，今天（15日）風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生。另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰。

氣象署今天清晨4時49分發布低溫特報稱，今晨至上午桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天（16日）至下週日（18日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（19日）東北季風增強，下週二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下週三（21日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 24 14 - 25 16 - 27 16 - 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

