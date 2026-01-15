01/15 各報重點新聞一覽

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀成重大傷亡，檢方昨發動搜索光復鄉公所等處，鄉長林清水晚間移送檢方複訊。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災 19死5失蹤 檢搜花蓮光復鄉公所 偵訊鄉長

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月廿三日爆發洪災，造成十九人死亡五人失蹤，檢方認為釀成重大傷亡撤離工作有疏失，昨發動搜索光復鄉公所，包括鄉長林清水、秘書張源寶等四人住處，調閱撤離名冊、防災通報等物證朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦，晚間移送檢方複訊。

德黑蘭檢察官揚言 對被捕示威者提處死刑 川普警告：伊朗若屠殺 將強硬行動

伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾，檢方還揚言將對被捕的示威者提出死刑指控。美國總統川普十三日警告，若德黑蘭當局對示威者處以絞刑，美國將做出強硬回應。

國安退官售帛琉渡假村 當洗錢據點 掃蕩太子集團 水房負責人到案

台北地檢署偵辦太子集團利用在台公司洗錢案，經追查發現，在帛琉經商的國安局退休軍官石濱芳，把「愛萊森林渡假村」賣給太子集團後，仍涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，一月初約談他後，以一二〇萬元交保；昨再指揮調查局基隆市調站發動第八波搜索行動，並約談渡假村登記負責人曾國恩到案，訊後依涉犯洗錢、賭博等罪，諭知曾男五十萬元交保。

日相高市將解散眾院 盼強化政權基礎

日本首相高市早苗十四日晚間與自民黨及聯合執政的日本維新會高層會談，正式表態有意在廿三日國會開議日解散眾議院重新改選；這是高市首次明確向執政陣營高層表達解散意向。

逾兆美元 大陸去年貿易順差創歷史新高

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決，川普十三日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，關稅是他最愛的單字。川普還說，「中國現在是我們最大的納稅者之一」。但中國去年全年仍創下巨額貿易順差，寫下歷史新高，至於大陸對美順差也有二八○三點五億美元。

美媒報導 賴有意訪宏都拉斯 過境美國

《華爾街日報》14日引述知情人士消息報導，賴清德總統有意出席27日舉行的宏都拉斯新任總統阿斯夫拉就職典禮；北京除關注台宏關係走向，也密切注意川普政府是否會准許賴清德過境美國。若賴總統如願出席阿斯夫拉就職典禮，台宏有可能恢復邦交國關係。總統府表示，相關報導純屬臆測，元首若確定出訪，將循例適時向國人公開說明。

蔡易餘選嘉縣長 在野苦尋人選

民進黨嘉義縣長初選民調結果14日出爐，「英系」立委蔡易餘在3家民調的平均支持度都近65％，輾壓對手「賴系」縣議員黃榮利，民進黨中央預計21日召開中執會通過此項提名。蔡易餘除感謝鄉親支持，也特別提到前立委陳明文屢被過度放大，強調自己未來不會被他人左右。而國民黨、民眾黨擬「藍白合」，但仍苦苦尋覓人選。

伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾。美國總統川普多次警告，若德黑蘭當局殺戮，美國將做出強硬回應。（美聯社）

國安局退休軍官石濱芳涉嫌協助太子集團在帛琉經營博奕水房，月初約談後，以120萬元交保。（資料照）

