首颱洛鞍估今生成！下週又有強冷空氣 專家揭最冷時段

「林老師氣象站」指出，預估下週二起新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在下週二至下週五，其中最冷時段會落在下週三至下週四清晨，在此期間冷平流最為顯著。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，由於冷空氣強度有限，今日至下週一天氣晴朗、白天偏暖，晚間因「輻射冷卻」早晚仍較冷。預估下週二下一波強冷空氣抵達、氣溫驟降，下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，預計最冷時段會落在下週三至下週四清晨，在此期間冷平流最為顯著，整天都是寒冷，最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

根據氣象署縣市溫度極值資料顯示，今晨截至6點平地最低溫在新竹縣關西鎮為8.2度，花蓮縣鳳林鎮則是8.4度，苗栗、嘉義縣也不到10度，至於其他縣市（包含離島）低溫大多則是回升到10至12度以上。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估下週二起新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在下週二至下週五，其中最冷時段會落在下週三至下週四清晨，在此期間冷平流最為顯著。

「林老師氣象站」也說明，冷平流，通常是指較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。而這一波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷，最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明各地晴朗穩定，白天陽光下「暖如春」，夜間因「輻射冷卻」效應強、早晚仍很冷，日夜溫差很大。今日各地區氣溫如下：北部11至27度、中部10至29度、南部10至30度、東部9至27度。

表示，預估週六至下週一西半部晴朗、白天仍偏暖，夜間「輻射冷卻」減弱、低溫略回升；週六起東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

提醒，下週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨，下週六白天起冷空氣漸減弱。目前預估強度比上波「寒流」弱，也僅符合「強烈大陸冷氣團」定義，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。

也提到，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日下午2點發展成輕颱「洛鞍」，預估向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。至於最新歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象，將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

