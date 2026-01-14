桃園城市故事館群點燈！24館舍浪漫迎新年、元宵節 亮到3/8

壢小故事森林。（桃園市文化局提供）

桃園市政府文化局今（14）日下午在中原文創園區舉辦「Art Lighting II 城市故事館-桃園城市故事館群燈光計畫」記者會，文化局長邱正生攜手共創團隊，見證年度燈光計畫正式啟動。現場透過成果影片與啟動儀式完整呈現各館舍燈光創作成果，舞台中央象徵城市之光的大型愛心燈裝置緩緩亮起，24座城市故事館的光匯聚，宣告桃園夜間文化風景即日起一路亮到元宵節當週的週日3月8日。

邱正生說，本次燈光計畫特別重視「共創」精神，透過燈飾的共同製作，讓不同世代與社群得以聚在一起，實踐「有燈有會」的核心理念，讓民眾在欣賞作品之美的同時，能更深刻投入其中。今年各館舍更嘗試邀請國外藝術家與國內在地社群協作，結合回收材料與綠能燈具進行創作，使每一盞燈在述說地方故事之餘，也激盪出多元而豐富的創意火花。

會中播放各館舍創作歷程與點燈畫面的成果影片，呈現Art Lighting II自籌備以來，串聯館舍、藝術家、社區與學校共同完成燈飾創作的過程。

活動現場安排燈飾成果展示，呈現各館舍因應自身場域特色所發展的創作形式。像是中平路故事館以守護獸角色延伸燈光造景，展現年輕世代的城市想像；楊梅故事園區將居民家中閒置菜刀轉化為書本造型燈具，結合「廚房記憶」故事，映照地方生活情感；太武新村眷村文化園區以孩童彩繪與回收材質打造三花貓燈飾，呈現共生共榮的溫暖光景；米倉劇場則邀請日本藝術家鈴木泰人，與成功國小師生以再生紙燈罩與居民故事構築夜間「無人劇場」，展現老城區獨有的靜謐氛圍。

邱正生提到，展出期間各館舍將陸續推出節慶系列活動，邀請市民在新春期間走入城市故事館群，欣賞燈飾、參與活動，從夜間視角重新認識桃園的城市文化。

桃園市文化局長邱正生（右8）等人將象徵不同館舍特色的燈飾手板貼附於燈體上。（記者李容萍攝）

壢景町。（桃園市文化局提供）

米倉劇場。（桃園市文化局提供）

中原文創園區。（桃園市文化局提供）

中原文創園區。（桃園市文化局提供）

大廟派出所。（桃園市文化局提供）

南崁兒童藝術村。（桃園市文化局提供）

桃園航空城博物館－05警戒區。（桃園市文化局提供）

延平路食農故事館。（桃園市文化局提供）

中平路故事館。（桃園市文化局提供）

