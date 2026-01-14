快請朋友喝！早餐店推「三色豆奶茶」爆紅 老闆親自試喝結果曝

位於新北中和的欣樂早午餐，近日推出新品三色豆奶茶在網上爆紅。（圖翻攝自店家Threads）

被廣大鄉民視為「便當殺手」、「配菜地雷」的三色豆，有業者竟大膽地加到飲料裡面去！新北市一家早午餐店近日突發奇想將紅蘿蔔、青豆仁和玉米加到奶茶裡，推出「三色豆奶茶」，還喊出「你可以不喝，但你一定要請朋友喝」，在網上爆紅！

這幾天「三色豆奶茶」在Threads爆紅，原來這款獵奇新品是新北中和的「欣樂早午餐」推出，一杯20元，廣告還打出「你可以不喝，但你一定要請朋友喝」的口號，成功掀起話題，不少人特地到店開箱，或是買來惡搞朋友。

店家還在社群分享製作過程，還拍了老闆親自試喝的影片，可以看到店家給料不手軟，拿給老闆喝時還笑稱「自己要賣的，自己要先試喝吧」，老闆鼓起勇氣喝了一大口，眉頭忍不住皺了起來，甚至還差點吐了出來，最後勉為其難給了一個讚，但評語是無話可說，影片最後還能看到老闆一臉生無可戀。

網友紛紛「崩潰」，「靠杯，三色豆剛浮出來的時候，心裡頭一萬頭草泥馬跑過是正常的吧！」、「不討厭三色豆 但看到這個都想告人了」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「這個真的賣的出去嗎？」、「這是什麼邪惡的東西」、「帶著你的三色豆離開地球」、「我想要報警」、「天吶！這什麼黑暗奶茶！我要買給我阿嬤喝」、「我貸款也要告死你」。

店家老闆親自試喝三色豆奶茶，表情不言而喻。（圖翻攝自店家Threads）

