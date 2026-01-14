金門塔山電廠廠長交接 台電：再投資50幾億蓋2部發電機組

金門塔山發電廠新、卸任廠長陳啟賢（右）、李枝榮（左）交接，由台電水火力發電事業部副總經理孫禹華（中）到場監交。（記者吳正庭攝）

金門塔山發電廠新、卸任廠長今天交接，台灣電力公司水火力發電事業部副總經理孫禹華說，為讓金門穩定供電，台電預估還要在金門投資50幾億元，再蓋兩部發電機組。

由塔山電廠副廠長升任廠長的陳啟賢說，他已經在金門700多個日子，已把金門當作故鄉在經營，一定全力以赴。陳啟賢的妻子帶著親友團，專程自澎湖「跨島」金門獻花，現場洋溢溫馨氣氛。

孫禹華說，原廠長李枝榮在金門2年協助地方建設，台電在塔山電廠投資20、30億元，就是要改善金門供電。他說，台電真的很願意協助地方建設，未來還要蓋2部機組，為的就是金門地區的供電穩定，大概還要再投入50幾億元。

孫禹華說，台電對於像金門這樣電源獨立的地方付出很多，電費都沒有漲價，1度電要9元，但賣給金門只要3元；這是台灣電力公司應該要付出的，希望改善金門的用電，台電受在地鄉親的照顧，電廠要跟社區同在一起。孫禹華妙語如珠，幽默又有溫度的致詞，讓舉座充滿笑聲、掌聲。

塔山電廠重視敦親睦鄰，包含金門縣政府參議李廣榮、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立法委員陳玉珍辦公室主任林孫全、縣議員蔡其雍、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、金湖警分局分局長王貞惠等人都出席交接典禮。

塔山電廠說，原廠長李枝榮將升任苗栗通霄發電廠廠長，他任內推動塔山發電廠單身備勤宿舍工程、塔山發電廠第1至4號機增設空氣污染防制設備、麒麟分廠新建23kV開關場等，有效提升金門供電穩定度，降低事故風險。

陳啟賢說，將與同仁致力打造與地方共生共榮的發電環境，兼顧環保永續與人文關懷，落實敦親睦鄰及企業社會責任，持續發揚台電「永續經營、追求卓越」的傳統。

金門塔山發電廠新任廠長陳啟賢說，他已經把金門當成故鄉，一定全力以赴。（記者吳正庭攝）

金門塔山電廠副廠長陳啟賢升任廠長，妻子（前排右二）帶著親友團自澎湖「跨島」獻花祝賀。（記者吳正庭攝）

台電公司水火力發電事業部副總經理孫禹華（左）說，為讓金門穩定供電，台電還要再蓋兩部發電機組。（記者吳正庭攝）

金門塔山發電廠辦理新、卸任廠長交接典禮，展現「大家庭」團結氣氛，與出席外賓共同為台電喊「讚」。（記者吳正庭攝）

