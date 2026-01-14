小一數學藏陷阱！孩子被難到哭出來 網一看題目全傻了

這道小學數學題因為題號與題目連得太近，導致小孩看錯。（圖翻攝自臉書社團「家有男孩崩潰日常」）

一名小學生近日帶了數學作業回家，作答時卻發現老師根本還沒教，對他而言有些難度，但還是乖乖把題目寫完。後來媽媽看到題目後發現有「陷阱」，導致全部答錯了，告訴孩子後，孩子因為受挫忍不住掉淚。這位媽媽將題目分享到網上後，掀起網友熱議，大家都誇小孩其實很有天分。

一位媽媽在臉書社團「家有男孩崩潰日常」分享目前就讀小學一年級兒子的數學考卷，表示兒子回到家就跟她抱怨數學回家作業很難，老師根本還沒教到，因為媽媽當時還有其他家事要做，於是就請兒子先把會的做一做，不會的等媽媽有空再教。

不過兒子還是試著自己去作答老師還沒教到的範圍，並且習題全部完成。不過當媽媽查看試卷，發現排版有問題，題號因為與題目離的太近，孩子以為是算式的一部分，一起算了進去，因為小孩在學校目前只學到個位數加減法，看到10位數加減自然認為老師還沒教，孩子其實還是全部算對，只是因為誤把題號也算了進去，所以答案全錯。

媽媽表示，當下她告訴兒子全錯時，孩子因為受挫忍不住哭了，但媽媽還是有向孩子解釋原因，讓孩子知道是試卷排版的問題，媽媽也不忘誇讚兒子很厲害。

該題目曝光後引發網友熱議，「這真的不能怪小孩，我一時間還沒看出哪裡有問題呢」、「我覺得這是出題者的錯」、「題號問題很大」、「不是……我一開始還想說孩子哪裡算錯了，看完才知道有個題號在那邊啊」、「直接這樣交去給老師，老師才會知道自己錯了」、「孩子其實很有天分呢，還沒教到十位數加減還全部答對」。

