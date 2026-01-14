為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    烘焙職人2》謝協益拿著國光獎金創業 打出一片天

    2026/01/14 23:00 記者洪臣宏／高雄專題報導
    謝協益為在國際技能競賽拿下麵包製作金牌唯一者。（高餐大提供）

    謝協益為在國際技能競賽拿下麵包製作金牌唯一者。（高餐大提供）

    高餐大烘焙系校友謝協益，大二奪下國際技能競賽的金牌，他拿著國光獎金創立「麵包謝」烘焙坊，逐步築夢。他說，未來還是想參賽，因為產業很競爭，不可以讓自己停滯不前，他要做到「台灣最好」。

    謝協益就讀中山工商餐飲科時，才對烘焙產生興趣，高三時獲全國技能競賽麵包類冠軍，保送高餐大。大二時赴俄羅斯參加國際技能競賽，廖漢雄回憶，看到謝協益製作的布里歐上色較深，大感不妙，沒想到謝完全不受影響，後續系列產品都很成功，終於拿到金牌，廖漢雄說，「原來是我比他緊張」，肯定謝的抗壓性很強。

    謝協益說，當時已不把它當成比賽，珍惜當下跟各國選手交流機會，對成績沒那麼在意，就把平常練習的成果呈現出來。

    謝協益的父母原本不希望他從事烘焙，雙方關係一度緊張，但他的努力讓家人轉而支持，而他也朝著規劃邁進，大四下學期開始籌備創業，如今擁有一家麵包工廠，不像其他麵包店，有琳琅滿目的麵包品項，主打從大一下學期就開始研發的「冰心維也納」，剛好可以配合目前的網路訂單及宅配經營。

    難能可貴的是，雖然「麵包謝」規模還不大，仍比照大公司給予年終三節獎金並提供員工餐點還有員工旅遊，也提供學弟妹實習機會。謝協益說，自己曾經走過學徒歲月，不希望成為壓榨別人的業主。團隊成員感受到他真心實意創業態度，黏著度非常高，願意與他朝目標同行。

    相關新聞請見︰

    烘焙職人1》麵包國際裁判廖漢雄退而不休 助選手成就自己、壯大國家

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播