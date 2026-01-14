烘焙職人2》謝協益拿著國光獎金創業 打出一片天

謝協益為在國際技能競賽拿下麵包製作金牌唯一者。（高餐大提供）

高餐大烘焙系校友謝協益，大二奪下國際技能競賽的金牌，他拿著國光獎金創立「麵包謝」烘焙坊，逐步築夢。他說，未來還是想參賽，因為產業很競爭，不可以讓自己停滯不前，他要做到「台灣最好」。

謝協益就讀中山工商餐飲科時，才對烘焙產生興趣，高三時獲全國技能競賽麵包類冠軍，保送高餐大。大二時赴俄羅斯參加國際技能競賽，廖漢雄回憶，看到謝協益製作的布里歐上色較深，大感不妙，沒想到謝完全不受影響，後續系列產品都很成功，終於拿到金牌，廖漢雄說，「原來是我比他緊張」，肯定謝的抗壓性很強。

謝協益說，當時已不把它當成比賽，珍惜當下跟各國選手交流機會，對成績沒那麼在意，就把平常練習的成果呈現出來。

謝協益的父母原本不希望他從事烘焙，雙方關係一度緊張，但他的努力讓家人轉而支持，而他也朝著規劃邁進，大四下學期開始籌備創業，如今擁有一家麵包工廠，不像其他麵包店，有琳琅滿目的麵包品項，主打從大一下學期就開始研發的「冰心維也納」，剛好可以配合目前的網路訂單及宅配經營。

難能可貴的是，雖然「麵包謝」規模還不大，仍比照大公司給予年終三節獎金並提供員工餐點還有員工旅遊，也提供學弟妹實習機會。謝協益說，自己曾經走過學徒歲月，不希望成為壓榨別人的業主。團隊成員感受到他真心實意創業態度，黏著度非常高，願意與他朝目標同行。

