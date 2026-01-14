烘焙職人1》麵包國際裁判廖漢雄退而不休 助選手成就自己壯大國家

廖漢雄是台灣唯一麵包製作國際裁判，將退而不休傳承經驗。（記者洪臣宏攝）

國內烘焙界享有盛名的「廖導」廖漢雄，將從國立高雄餐旅大學屆退，他是國內唯一的國際技能競賽（WorldSkills Competition，WSC）麵包製作類國際裁判，國際賽事經驗豐富。他說，我國國手有使命感，出賽總會喊：「成就自己、壯大國家」口號，他則想再享受看到國旗在國際舞台升起的喜悅。

廖漢雄曾在立榮航空空廚、漢來飯店及鴻禧大溪服務，從業界轉進高餐大已經25年餘，2月1日將從學務長職位退休，雖然校園執教生涯告一段落，他仍是WSC國際裁判，未來勞動部從技能人才庫中培育，公開徵選接班人，廖是徵選委員，也將貢獻經驗。業界稱他「廖導」，除了是「導師」角色外，也是「導演」，因為他培育了很多明星級烘焙師傅。

國際技能競賽有技能奧運會之稱，每2年舉辦一次，2007年首度開放麵包製作類競賽，當時廖漢雄當指導老師，帶領學生到日本比賽，武子靖即拿下銀牌，武於2023年獲「世界最佳麵包師」，曾接受時任總統蔡英文公開表揚。廖則於2009年考上台灣第一位、也是唯一的麵包製作類國際裁判。

2019年，高餐大組團參加在俄羅斯喀山舉辦的國際技能競賽，謝協益拿下台灣首面、也是目前唯一的金牌，同團也有銅牌、優勝攫獲。廖漢雄說，只要看到國旗升起就會非常喜悅。

他同時也是台灣的裁判長，他說，他的工作就是幫選拔出來的國手找訓練團隊，並爭取資源，讓選手們有好的訓練環境。另外，也藉由觀摩國際賽經驗，幫台灣的全國賽與國際賽接軌，這樣選手出國比賽才能迅速進入狀況。隨團海外征戰多年，廖漢雄感動地說，其實台灣的年輕人很爭氣，在世界技能競賽總能包辦前三名多的獎牌。

廖漢雄看到國外選手的際遇很有感觸，不禁想為國內選手請命。例如韓國奪金牌的選手可以免服兵役，他也看到國外拿著籃子裝滿現金頒獎，奪牌選手聲嘶力竭鼓勵學弟妹跟進，相當激勵人心，他則希望減少技優的金牌選手進入教育界藩籬，直接給予技術教師資格到高中職任教，讓他們多一條出路。

廖漢雄（左1）、謝協益（左2）等選手、老師，樂見國旗在國際舞台飄揚。（高餐大提供）

