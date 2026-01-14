內湖港墘路、堤頂大道出現「藍橘線」 市府解密：解車流交織

藍色往堤頂大道，橘色往國1南下匝道。（黃姓民眾提供）

台北市內湖區港墘路及堤頂大道交叉口，是通往堤頂大道及國道1號匝道重要匯集點，有民眾發現，路口處車道中間出現藍線和橘線，好奇拍照上傳臉書發文「這又是什麼線，飛機跑道嗎？」交通管制工程處工務科長林佳睿說明，參考日本、韓國經驗劃設彩色導引色塊，藍色往堤頂大道，橘色往國一南下匝道，協助提前選定正確車道。

林佳睿表示，過往許多駕駛行經接近路口時，常因動線辨識不足臨時變換車道，造成車流交織，因此參考日本、韓國在部分匝道及複雜路口，導入色彩導引的經驗，在港墘路南轉東往堤頂大道方向，施作彩色導引色塊，同步優化指引牌面。

請繼續往下閱讀...

林佳睿指出，藍色導引往堤頂大道、橘色導引往國道一號南下匝道，藉由色彩與圖像化資訊的一致性，協助駕駛提前選定正確車道，提升通行效率與行車安全。

開車經過的黃姓民眾說，以前在這四個車道左轉時，龐大車流時常擠成一團，色塊導引區分後，車輛沿著彩色線條行進，銜接至左轉車道，彼此較不會交織，同時也能降低衝突發生，「真的好像有點用！」

港墘路南轉東往堤頂大道方向，施作彩色導引色塊，同步優化指引牌面。（交工處提供）

港墘路及堤頂大道交叉口附近，設有顏色指向牌面提醒。（交工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法