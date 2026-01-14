新北消防無人機智慧運血冷鏈 榮獲總統盃黑客松卓越團隊

新北市消防局以飛騰熱血、智慧冷鏈專案，克服偏遠地區及尖峰壅塞時，及時以無人機、智慧冷鏈運送血液給重傷患者，獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮；消防局長陳崇岳（右四）獻獎給新北市長侯友宜（左四）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局以飛騰熱血、智慧冷鏈專案，克服偏遠地區及遭遇尖峰壅塞時，無法運送血液問題，在重大創傷失血患者到院前，及時送到熱血，在遭遇大傷災害時，對到院前患者緊急輸血，提升獲救機會，也獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮，代表新北市救災邁向智慧化發展的新篇章。

新北市消防局結合特搜大隊專業醫師醫療組、通訊、科技業者，合作開發「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，因解決長年偏遠地區、及面對救災時交通壅塞情境時，重大災害中，創傷失血傷患到院前難以即時輸血困境，獲得評審青睞，榮獲總統盃黑客松卓越團隊獎項，也是消防單位獲獎首例。

新北市消防局長陳崇岳今天於市政會議中，將「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎座獻給新北市政府，新北市長侯友宜說，智慧科技應落實在提升民眾安全，獲獎歸功各界跨域合作成果，新北市以智慧城市自居，科技應用也回歸「生命安全」本質，肯定消防局致力發現問題，透過技術克服困難，將救援能量延伸至現有的盲區，期許獲獎是起點，團隊在這基礎下持續精進。

陳崇岳局長表示，榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市救災體系邁向智慧化的新里程碑，未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口；同時整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場，確保這項飛騰熱血願景，真正落實守護市民生命。

新北市消防局以飛騰熱血、智慧冷鏈專案，克服偏遠地區及尖峰壅塞時，及時以無人機、智慧冷鏈運送血液給重傷患者，獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮；消防局長陳崇岳（右四）為團隊打氣。

新北市消防局以飛騰熱血、智慧冷鏈專案，克服偏遠地區及尖峰壅塞時，及時以無人機、智慧冷鏈運送血液給重傷患者，獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮。

