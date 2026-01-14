為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台史博今年必看4大特展 荷蘭珍藏媽祖聖跡圖冊首來台

    2026/01/14 20:52 記者洪瑞琴／台南報導
    台史博公布年度4大重點特展，透過女性、運動、信仰與山林等主題，持續從歷史回應當代。（台史博提供）

    台史博公布年度4大重點特展，透過女性、運動、信仰與山林等主題，持續從歷史回應當代。（台史博提供）

    國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）今（14）日公布2026年4大重點特展規劃，包括荷蘭珍藏媽祖聖跡圖冊將首度來台，同時說明第二期擴建計畫與未來發展方向，目標2031年全面再開館。

    台史博表示，今年將持續以「從歷史回應當代」為策展核心，呈現台灣社會不同時代的選擇與集體經驗。已於去（2025）年底開展的《轉機—台灣女子移動紀事特展》，透過16位女性的生命故事，展現百年間女性在國內與跨國移動的抉擇與能動性，展期至8月30日。

    迎接第20屆亞洲運動會，4月21日起推出《亞洲在場—台灣與亞洲運動會特展》，首度系統整理台灣亞運歷史，不只看獎牌，更呈現運動員生命史及競技運動的社會文化意義。

    下半年重點展包括國際大展《萬相天后：台灣媽祖信仰與物質特展》（暫名），荷蘭國家博物館館藏7幅珍貴媽祖聖跡圖冊首次來台，串聯全台媽祖廟文物；年底則有首檔山岳專題《山有多遠—台灣登山100周年特展》（暫名），回顧百年登山歷史，呼應近年山林議題熱度。

    台史博表示，第二期公共建設計畫，預計2030年分段取得使用執照後，目標2031年正式全面再開館。擴建工程將增設典藏、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串連各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館。施工期間採分區、分階段進行，戶外園區施工不影響參觀。

    另外，球迷有福了！台史博與中職「統一7-ELEVEN獅隊」合作，可望推出「觀展+觀賽」行銷活動，結合文化與運動魅力，吸引更多民眾走進博物館。

    台史博啟動第二期擴建工程計畫，目標2031年正式全面再開館。圖為先期規劃示意圖。（台史博提供）

    台史博啟動第二期擴建工程計畫，目標2031年正式全面再開館。圖為先期規劃示意圖。（台史博提供）

