    首頁 > 生活

    5顆湯圓吃掉3顆「剩2顆」是錯的？！ 這道小學數學題掀熱議

    2026/01/14 22:32 即時新聞／綜合報導
    一位家長近日在網上分享自家小孩的數學考卷，引發熱議。（圖翻攝自爆料公社）

    一位家長近日在網上分享自家小孩的數學考卷，引發熱議。（圖翻攝自爆料公社）

    一位家長近日在網上分享自家小孩的數學考卷，題目是煮5顆湯圓吃掉3顆還剩幾顆？沒想到小孩寫2顆卻是錯誤答案，意外引發網友熱議，仔細看題目後一面倒批評老師「有問題」！

    一位家長昨天（13日）在臉書社團「爆料公社」PO出孩子的數學考卷，可以看到題目為「媽媽煮了5顆花生湯圓，又煮了2顆芝麻湯圓，媽媽煮了幾顆湯圓？」，孩子寫出算式「5+2=7」，為正確答案。到這邊都沒有問題，但下一題承上，問了「弟弟吃了3顆花生湯圓，還剩下幾顆花生湯圓？」，孩子作答「5-3=2」，但老師卻批改「答錯」，稱答案是「7-3=4」。

    不只小孩，家長看完之後也覺得納悶，明明題目問的是「還剩下幾顆花生湯圓」，並不是問所有湯圓還剩幾顆，也就是不包含前面多煮的2顆芝麻湯圓，孩子沒有落入「陷阱」寫出正確答案，反而被說答錯了。

    這道題目曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「老師有問題」、「老師可能只看正確答案批改，沒有用腦」、「這樣小朋友表示有認真看題目」、「叫老師重讀」、「中文理解問題堪憂」、「抓到老師不認真」、「老師有可能老花眼沒帶老花眼鏡，沒看仔細題目」‵、「慘！老師自己分不清芝麻與花生了！」

