為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測倒數！台南第一考區考生不到9000人

    2026/01/14 19:59 記者洪瑞琴／台南報導
    115學年度學測即將登場，台南一考區總計8139名應考生。（記者洪瑞琴攝）

    115學年度學測即將登場，台南一考區總計8139名應考生。（記者洪瑞琴攝）

    115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至19日登場，台南一考區設有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及長榮中學5個分區，總計8139名考生應試，不到9000人。

    各分區人數分別為，台南一中1299人、台南二中1836人、台南女中1476人、家齊高中1656人、長榮中學1872人。主辦單位成功大學提醒，考生須於1月16日下午2時至4時前往分區學校查看試場，其他時間不開放。

    成大提醒考生須遵守入場規定，考前5分鐘響預備鈴即可入場，考試開始後20分鐘不得進場，入場後至考試開始60分鐘內不得離場；開始前不得翻閱試題或作答，鈴響即開始作答，結束鈴響立即停止。

    考生應於答題卷上正楷簽全名，不得飲食；如因生病需飲水或服藥，須事先交由監試人員保管，使用時再舉手取用。入場需攜帶有效證件正本：國民身分證、有照片健保卡、汽機車駕照、身心障礙證明、護照或居留證，學生證及市民卡無效。行動電話、穿戴裝置及其他非應試物品須放置置物區，並確認電池已取出或關機，手錶鬧鈴功能亦須關閉，違規者將依規定處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播