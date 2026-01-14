大學學測倒數！台南第一考區考生不到9000人

115學年度學測即將登場，台南一考區總計8139名應考生。（記者洪瑞琴攝）

115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至19日登場，台南一考區設有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及長榮中學5個分區，總計8139名考生應試，不到9000人。

各分區人數分別為，台南一中1299人、台南二中1836人、台南女中1476人、家齊高中1656人、長榮中學1872人。主辦單位成功大學提醒，考生須於1月16日下午2時至4時前往分區學校查看試場，其他時間不開放。

成大提醒考生須遵守入場規定，考前5分鐘響預備鈴即可入場，考試開始後20分鐘不得進場，入場後至考試開始60分鐘內不得離場；開始前不得翻閱試題或作答，鈴響即開始作答，結束鈴響立即停止。

考生應於答題卷上正楷簽全名，不得飲食；如因生病需飲水或服藥，須事先交由監試人員保管，使用時再舉手取用。入場需攜帶有效證件正本：國民身分證、有照片健保卡、汽機車駕照、身心障礙證明、護照或居留證，學生證及市民卡無效。行動電話、穿戴裝置及其他非應試物品須放置置物區，並確認電池已取出或關機，手錶鬧鈴功能亦須關閉，違規者將依規定處理。

