    台南年貨活動開跑！ 永康眷村年貨大街1/23打頭陣

    2026/01/14 19:35 記者洪瑞琴／台南報導
    「台南眷村年貨嘉年華」今日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    「台南眷村年貨嘉年華」今日熱鬧暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    農曆新年腳步將近，為迎接馬年到來，台南今年首場年貨活動「台南眷村年貨嘉年華」選在永康區打頭陣，將於1月23日熱鬧登場。今（14）日暖身宣傳，由財神爺熱舞開場、沿途發送糖果，洋溢濃濃年節喜氣。

    市長黃偉哲表示，永康區是台南市眷戶數量最多的行政區，今年首度舉辦眷村主題年貨大街，盼能辦出特色、也為眷村文化留下溫度與記憶。黃偉哲指出，台南過去在多個行政區都有眷村聚落，即使歷經改建，眷村人情味與家常美食仍深植人心，透過年貨嘉年華，邀請民眾一起走進眷村舊時光，感受最有味道的年節風華。

    「台南眷村年貨嘉年華」將於1月23日至25日，每日上午10點至晚間9點，在永康探索教育公園及永華路（永興路至永平街）盛大舉行。經發局長張婷媛指出，活動規劃眷村年貨市集、特色美食攤位及多元藝文演出，重現眷村過年熱鬧景象，吸引民眾提前採買年貨、炒熱年前消費買氣，預計集結近百攤年貨與美食進駐。

    活動期間也同步結合「台南購物節」共同推廣，民眾於市集消費只要掃描攤位數位行銷券，每消費滿50元即可獲得1組抽獎序號，消費越多，中獎機會越高。台南購物節活動將持續至3月1日，獎項包含百萬Toyota電動車、家電、住宿券及現金等好禮，並加碼推出「週週抽」，邀請民眾逛年貨、拚手氣，把滿滿好運帶回家。

    市場處表示，活動結合「馬年意象」與年貨採買，象徵「財運馬上到」，歡迎民眾攜家帶眷，一起來永康感受眷村年味、迎接好年。

    台南市長黃偉哲（中）為「台南眷村年貨嘉年華」加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）為「台南眷村年貨嘉年華」加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    永康「台南眷村年貨嘉年華」，將集結百攤眷村好味道。（記者洪瑞琴攝）

    永康「台南眷村年貨嘉年華」，將集結百攤眷村好味道。（記者洪瑞琴攝）

