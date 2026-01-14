台中精機園區理事長交接 盧秀燕籲政府說明護國神山赴美影響

台中市精科園區廠協會第五任理事長林守堂（左），將印信交給第六任理事長黃呈豐（右）。（記者黃旭磊攝）

台中市精密機械科技園區廠商協進會傍晚舉行第五、六屆理事長交接，台中市長盧秀燕及3名有意角逐下屆市長人選，包括民進黨台中市長參選人何欣純、國民黨立委楊瓊瓔及江啟臣都到場，台灣輸美產品關稅可能降為15%成為討論焦點，何欣純先上台透露「對美關稅談判看到曙光」，盧秀燕會後說，台積電護國神山有一半離開台灣，「對於產經及國安情勢會什麼變動，希望政府有效向國人說明」。

台中市精密機械科技園區位於南屯區，廠協會第五任理事長林守堂今天傍晚將印信交給第六任理事長黃呈豐，盧秀燕應邀擔任監交人，台灣機械工業公會理事長莊大立與會透露，精密園區每年產值超過1600億元、員工近兩萬人，包括台中精機、上銀科技、大立光及六星都在內，是中台灣重要高階機械產業基地。

盧秀燕會後被問到「紐約時報報導美國對台關稅15%」等看法，盧秀燕說，這是重要產經議題，還沒獲政府證實，輸美製造商的都是國家重要出口產業，越低就越有競爭力，若是沒疊加、單純就15%，那就跟日本韓國差不多，台灣會有競爭力，「企業多希望能低於15%且不疊加」。

盧秀燕接著說，聽說台積電護國神山高達5座，或5座以上需赴美投資，台灣付出非常大代價，短期內看不到衝擊，不過，護國神山如果一半以上移到美國去，對台灣中長期產業發展一定會造成重大影響，政府恐怕要思考，護國神山有一半離開台灣，「對於產經及國安情勢會什麼變動，希望政府有效向國人說明」。

台中市長盧秀燕表示，台積電有一半離開台灣，「對於產經及國安情勢會什麼變動，希望政府有效向國人說明」。（記者黃旭磊攝）

