    首頁 > 生活

    曾文-烏山頭水庫一期稻作供灌1/19起放水 育苗場預見「這隱憂」

    2026/01/14 19:33 記者楊金城／台南報導
    育苗場培育稻秧應付春耕一期作。（記者楊金城攝）

    農水署嘉南管理處19日起啟動曾文-烏山頭水庫灌區今年一期作供灌，台南各地育苗場忙著育苗，目前1箱秧苗45元，含運工，跟去年一期作價格一樣。但有育苗業者說，南秧、北秧大概都在1月下旬播種，全台一期稻作將在同時期割稻，可能影響今年一期作的稻價。

    嘉義、台南115年第一期稻作約有1.8萬公頃，農水署嘉南管理處為應付春耕的農業灌溉，公告曾文-烏山頭水庫灌區1月19日起供灌、白河水庫灌區1月21日。

    培育稻秧至少需20天，台南各地育苗場早在上月中就展開育種，最近陸續出貨給抽取地面水、地下水的稻田，相當忙碌，大宗稻種如台南11號，1箱秧苗含運工要45元，如果特別稻種秧苗再加2元。有育苗場業者說，去年一期作稻價100台斤濕穀破1100元，二期稻作最高到1280元，培育稻種和工資都提高，但大家都不敢漲秧苗的售價，跟去年持平。

    但白河、曾文-烏山頭水庫灌區都比去年一期作的供灌時間提前10天，胡姓、洪姓育苗場業者說，北秧（北部稻秧）播種時間提前，南秧稍晚，卻都跟嘉南灌區的種稻時間「撞在一起」，這將導致全台一期稻作收割期首次同時間，市場稻穀多，恐將影響今年一期稻作的稻價，割稻機也會十分忙碌，也可能影響割稻機調度。

