    首頁 > 生活

    國土署、環境部資料未整合 桃園3000輛土方車GPS上路須重審

    2026/01/14 18:56 記者謝武雄／桃園報導
    內政部為根本解決營建剩餘土石方的去化問題，要求今年起每輛清運車輛必須安裝GPS，地方普遍反映量能不足。（建管處提供）

    內政部為根本解決營建剩餘土石方的去化問題，要求今年起每輛清運車輛必須安裝GPS，地方普遍反映量能不足，為此內政部昨邀集國土署、六都與新竹縣市開會協商決議，決定將實施日延至2月底。桃園市目前合格的GPS土方車輛近3000輛，資料可以介接環境部資料庫，由於國土署系統無法與環境部資料系統整合，導致桃園已通過審驗車機，必須重新辦理國土署審驗，桃園會盡力配合國土署車機審查，協助業者平穩銜接新制，推動城市發展。

    建管處長莊敬權表示，出席內政部會議，建議中央應正視各縣市政府困境並有相關配套，避免工地土方進出引起工程進度大亂，公共工程或是民間建案都會受到嚴重影響，尤其是目前中央針對土車裝設GPS的審驗量能不足導致的運費震盪，市府會全力配合會議定調緩衝措施，優先確保開挖工地安全，與中央共同度過政策銜接期。

    他說，桃園已經有9年土石方流向數位追蹤經驗，合格的GPS土方車輛近3000輛，技術運作成熟，去年9月桃園已向國土署提案，卻未獲正面答覆，目前國土署的系統也無法與環境部的資料系統整合，導致原先在桃園已通過審驗的車機，必須重新辦理國土署審驗。

    莊敬權指出，桃園市政府在營建土石方管理早已實施數位管理，也樂見中央正視全國土石方的統一管理，配合緩衝期，桃園市還是會利用已經使用多年的系統、持續追蹤工地進出土的管理，讓工地穩定運作。

