為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    營養午餐免費非六都只剩嘉義市未跟進 市府：會適時評估研議

    2026/01/14 18:34 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市暫不跟進營養午餐全面免費政策，強調補助食材、行政費用等，全面提升午餐品質。（資料照）

    嘉義市暫不跟進營養午餐全面免費政策，強調補助食材、行政費用等，全面提升午餐品質。（資料照）

    嘉義縣政府今天宣布加入營養午餐免費縣市行列，嘉義市是否跟進？市府教育處說，今年已自編預算1.38億元，補助營養午餐食材、廚工薪資、水電、燃料、「三章一Q」食材獎勵等費用，將依既定政策穩健進行，後續隨時進行政策評估，待適當時機再行研議。

    教育處說，今年編列包括營養飽育6000萬、食材補助2700萬、三章一Q5100萬等共計1.38億元預算，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，加上向家長收取的午餐費，國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購；每週2瓶鮮乳補助，每餐費用分別為國中75元、國小70元。

    教育處說，嘉義市各國中小目前已全面自辦廚房，並設置食育組長與營養師一起把關午餐品質，透過專業菜單規劃與審核機制，優先選用「三章一Q」在地食材，堅持「原型食物」優先，減少多重加工製品出現頻率；為減少食材浪費，學校也會檢討學童菜色喜好及廚餘量變化，適時調整菜單，提升餐點品質，確保供應量符合實際需求。

    教育處說，市府將依既定政策穩步前行，持續把關午餐食材、廚餘減量及菜單品項，兼顧營養與品質，後續也會隨時進行政策評估，等到適當時機再行研議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播