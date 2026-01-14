營養午餐免費非六都只剩嘉義市未跟進 市府：會適時評估研議

嘉義市暫不跟進營養午餐全面免費政策，強調補助食材、行政費用等，全面提升午餐品質。（資料照）

嘉義縣政府今天宣布加入營養午餐免費縣市行列，嘉義市是否跟進？市府教育處說，今年已自編預算1.38億元，補助營養午餐食材、廚工薪資、水電、燃料、「三章一Q」食材獎勵等費用，將依既定政策穩健進行，後續隨時進行政策評估，待適當時機再行研議。

教育處說，今年編列包括營養飽育6000萬、食材補助2700萬、三章一Q5100萬等共計1.38億元預算，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，加上向家長收取的午餐費，國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購；每週2瓶鮮乳補助，每餐費用分別為國中75元、國小70元。

教育處說，嘉義市各國中小目前已全面自辦廚房，並設置食育組長與營養師一起把關午餐品質，透過專業菜單規劃與審核機制，優先選用「三章一Q」在地食材，堅持「原型食物」優先，減少多重加工製品出現頻率；為減少食材浪費，學校也會檢討學童菜色喜好及廚餘量變化，適時調整菜單，提升餐點品質，確保供應量符合實際需求。

教育處說，市府將依既定政策穩步前行，持續把關午餐食材、廚餘減量及菜單品項，兼顧營養與品質，後續也會隨時進行政策評估，等到適當時機再行研議。

